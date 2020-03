Hygiene-Aufruf von HDE, BVLH und VZBV Branchenverbände richten Appell an Shopper : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Verbraucher- und Branchen-Verbände appellieren an die Konsumenten, beim Einkauf solidarisch zu sein. Es gehe um "Zusammenhalt beim Lebensmitteleinkauf", heißt es im Aufruf von HDE, BVLH und VZBV.

HDE (Handelsverband Deutschland), BVLH (Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels) und VZBV (Verbraucherzentrale Bundesverband) rufen in einer gemeinsamen Aktion zu "solidarischem Verhalten beim Lebensmitteleinkauf" auf. Genauso wie der Handel einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise und der aktuellen Gesundheitsgefährdungen leiste, sei auch jeder einzelne Konsument gefordert. Hamstern sei schädlich und die flächendeckende Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln auch in den Läden notwendig.

HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth ruft dazu auf, Mitarbeiter in den Märkten unter anderem dadurch vor einer Infektion zu schützen, dass Kunden genügend Abstand halten. Außerdem bittet er um "Respekt" für die Handelsmitarbeiter. Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherverbands VZBV, betont, dass Shopper "nur die Mengen, die sie wirklich benötigen" kaufen sollten: "Ein Vorrat ist sinnvoll, Hamsterkäufe dagegen unnötig und unsolidarisch."

Der Appell betont fünf „einfache Regeln für ein solidarisches Miteinander“ in Supermärkten und anderen Geschäften: Ausreichender Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Kunden und zum Personal. Möglichst großer Abstand zur Kassiererin am Checkout und schnelles Wegpacken der Waren im Interesse nachrückender Kunden. Geplantes Shopping für mehrere Tage mit Einkaufszettel und damit weniger Marktbesuche. Ein weiterer Punkt ist die Bitte an Kunden, Artikel und insbesondere Obst und Gemüse nur dann in die Hand zu nehmen, wenn sie sie tatsächlich kaufen wollen – und lose Ware wie O+G oder Backwaren aus Automaten auf keinen Fall nach dem Anfassen zurückzulegen. Dazu kommt als fünfter Punkt des Appells die überall gültige Hygiene-Regel, nur in die Armbeuge zu husten sowie sich oft und gründlich die Hände zu waschen.