Kein Sonntagsverkauf Abgetrennter Verkaufsraum ist kein Kiosk

Ein Verkaufsraum kann sonntags nicht einfach abgetrennt und als Kiosk genutzt werden. Das entschied das Oberlandesgericht in Frankfurt. Was ein Kiosk ist, folge baurechtliche Vorschriften, so die Begründung.

Ein provisorisch abgetrennter Verkaufsraum eines Geschäfts ist kein Kiosk und darf nicht an Sonntagen geöffnet werden. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) in Frankfur