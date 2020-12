Ladenöffnungszeiten Städtebund fordert mehr verkaufsoffene Sonntage

In der aktuellen Diskussion um Ladenschlusszeiten in der Corona-Pandemie spricht sich auch der Städte- und Gemeindebund für mehr verkaufsoffene Sonntage aus. Zumindest in der Krisensituation für den Einzelhandel sei dieser Schritt richtig.

Angesichts der Umsatzeinbrüche bei vielen Einzelhändlern in der Corona-Krise fordert nun auch der Städte- und Gemeindebund, mehr v