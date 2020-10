Lebensmittelkennzeichnung Veggie-Leitsatz kommt auf den Prüfstand

Ein Beschluss des EU-Parlaments zur Bezeichnung von Fleischalternativen könnte der Deutschen Lebensmittelbuchkommission als Fingerzeig gelten. Sie tagt nächste Woche zur Überarbeitung ihres Veggie-Leitsatzes.

Auch wenn das EU-Parlament nichts gegen "Veggie-Burger & Co." einzuwenden hat, geht das Tauziehen um die Benennung von Fleischalternativen in Deutschland weiter: Am kommend