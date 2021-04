Lockdown-Lockerung Frankreich will Corona-Beschränkungen schrittweise lockern

Frankreich will Corona-Beschränkungen schrittweise lockern

In Frankreich könnten Mitte Mai Geschäfte sowie die Außenbereiche von Restaurants wieder geöffnet werden. Ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest.

Frankreich will voraussichtlich ab Anfang Mai seine strengen Corona-Maßnahmen langsam lockern. So sollen die Bewegungseinschränkungen am 3. Mai aufgehoben werden, kündigte Regierungssprecher Gab