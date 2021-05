Menschenrechte in der Supply Chain Koalition vertagt Lieferkettengesetz

Menschenrechte in der Supply Chain

Quasi in letzter Minute hat die Koalition das geplante Gesetz zur Einhaltung von Menschenrechten entlang der weltweiten Lieferketten von der Tagesordnung gestrichen. In der Anhörung sahen Unionsabgeordnete noch Diskussionsbedarf in puncto Unternehmenshaftung, heißt es.

