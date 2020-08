Nach Bruch von Corona-Regeln EU-Handelskommissar Hogan tritt zurück

Es fing an mit einem illustren Dinner in einem Golfclub, bei dem mehr Menschen tafelten als in der Pandemie erlaubt: "Golfgate" hat EU-Kommissar Hogan zu Fall gebracht – und seine Chefin von der Leyen in Schwierigkeiten.

Neun Monate nach Amtsantritt muss EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen einen zentralen Posten neu besetzen: Handelskommissar Phil Hogan ist nach Ver