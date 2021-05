Nach neuem Corona-Stufenplan NRW will Shopping ohne Test ermöglichen

Mit einem Stufen-Fahrplan will Nordrhein-Westfalen in zahlreichen Bereichen die Corona-Beschränkungen lockern. So soll in Kommunen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz das Einkaufen im gesamten Einzelhandel ohne Corona-Test wieder möglich sein. Vorausgesetzt, die Inzidenz liegt fünf Tage unter 100.

Angesichts sinkender Corona-Zahlen wagt Nordrhein-Westfalen Öffnungen und Lock