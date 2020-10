Nährwertkennzeichnung Nutri-Score kommt in die Regale

Nutri-Score kommt in die Regale

Nach der Zustimmung des Bundesrats tritt die Nutri-Score-Verordnung in Kürze in Kraft. Eine europäische Einigung zur Nährwertkennzeichnung ist nicht in Sicht.

Der Nutri-Score hat grünes Licht. Am vergangenen Freitag stimmte der Bundesrat der entsprechenden Verordnung des Bundesernährungsministeriums (BMEL) zu. "Diese ermöglicht nun die rechtssichere Verwendung.