Notruf an die Kanzlerin Handelsverbände mahnen Hilfeleistungen an

Handelsverbände mahnen Hilfeleistungen an

Notruf an die Kanzlerin

In einem gemeinsamen Schreiben an die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder weisen die Handelsverbände auf die Verzweiflung der von Schließungen betroffenen Händler hin. Staatliche Hilfsgelder kämen kaum an, die Unternehmen bräuchten dringend Perspektiven für die Zeit nach dem Lockdown.

Einen regelrechten Notruf an die Kanzlerin und die Min