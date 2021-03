Pandemie Mittelstand und Handel fordern von Merkel pragmatischen Coronakurs

Vor dem heutigen Corona-Gipfel beschwören Wirtschaftsverbände in einem Brief an Kanzlerin Merkel, nicht nur auf den Inzidenzwert zu schauen. Sie befürchten die Rücknahme selbst kleinster Lockerungen. Unterdessen wird eine Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen bis in den April hinein immer wahrscheinlicher.

