Sondertreffen in Berlin Agrarminister beschäftigen sich mit Tierwohl

Sondertreffen in Berlin

Die Agrarminister der Länder haben ein Sondertreffen am Donnerstag einberufen, um den Umbau der Nutztierhaltung voranzubringen. Ein Schwerpunkt der Debatte ist eine Finanzierungsstrategie für mehr Tierwohl.

Über eine verbesserte Tierhaltung in deutschen Ställen sprechen die Agrarminister der Länder an diesem Donnerstag bei einem Sondertreffen in Berlin. "Wir müssen z&u