Sonntagsöffnung Geschäfte in NRW dürfen in Adventszeit regelmäßig öffnen

Geschäfte in NRW dürfen in Adventszeit regelmäßig öffnen

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann will den Sonntagsschutz aufgrund der angespannten Lage in der Corona-Pandemie temporär einschränken. Geschäfte im Land sollen während der Advendszeit in bestimmten Zeitfenstern auch sonntags öffnen dürfen.

In der Adventszeit dürfen Geschäfte in Nordrhein-Westfalen sonntags von 13 bis 16 Uhr öffnen. Das teilte NR