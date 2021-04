Suche nach EU-weiter Lösung Koalition dringt auf strengere Regeln für Nahrungsergänzungsmittel

Die Regierungsfraktionen von Union und SPD wollen sich für EU-weite Vorgaben für Nahrungsergänzungsmittel einsetzen. So seien etwa zu hohe Dosierungen von bestimmten Vitaminen oder Mineralstoffen gesundheitsschädlich. Das gelte auch für Zugaben in Lebensmitteln wie Säfte, Cornflakes und Co.

