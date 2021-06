Tarifstreit Beschäftigte von Zigarrenhersteller im Warnstreik

Mitarbeiter der Zigarrenindustrie haben am Freitag die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert für sie ein Einkommensplus von 5,5 Prozent. Die Arbeitgeber hatten weit weniger angeboten.

