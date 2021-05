Tierschutzgesetz Bundesrat billigt Aus für massenhaftes Kükentöten

Ab 2022 soll das Kükentöten in Deutschland ein Ende haben. Der Bundesrat stimmte nun der entsprechenden Verankerung des Verbots im Tierschutzgesetz zu. Es sieht weitere Regeländerungen für das Jahr 2024 vor.

Das millionenfache Kükentöten in der Legehennenhaltung wird in Deutschland ab Anfang 2022 ein Ende haben. Der Bundesrat gab am Freitag grünes Licht für d