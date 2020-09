Massenhaftes Kükentöten Klöckner will Verbot auf den Weg bringen

Klöckner will Verbot auf den Weg bringen

Ab Ende kommenden Jahres will die Bundesagrarministerin Julia Klöckner das massenhafte Töten männlicher Küken verbieten. Heute stellt sie einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor.

Mit dem massenhaften Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht in Deutschland soll Ende kommenden Jahres Schluss sein. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will die