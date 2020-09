Treffen in Berlin Klöckner will Konsens zur Tierhaltung

Klöckner will Konsens zur Tierhaltung

Treffen in Berlin

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner trifft sich heute mit Vertretern aller Fraktionen im Parlament. Dabei soll um einen Konsens zum Thema Tierhaltung gerungen werden. Ein Punkt in der Debatte ist auch eine Tierwohlabgabe.

In der Debatte um die Zukunft der Landwirtschaft will Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) an diesem Mittwoch mit Vertretern aller im Parlament vertrete