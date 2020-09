UK, Österreich, Türkei Google will die Digitalsteuer an Werbekunden weitergeben

Google will die Digitalsteuer an Werbekunden weitergeben

Google will ab 1. November in Großbritannien, Österreich und der Türkei die Online-Werbung verteuern. Der Grund: In diesen Ländern muss der Tech-Konzern neuerdings eine Digitalsteuer zahlen. Diese will er auf seine Werbekunden umleiten.

In einigen Ländern müssen sich Werbekunden darauf einstellen, dass Google die Preise für die Online-Werbung erhöht. Dies so