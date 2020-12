Verordnung in Kraft Verkauf von Silvesterfeuerwerk bundesweit verboten

Verordnung in Kraft

Jetzt ist es amtlich: Das Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk tritt in Kraft. Die Maßnahme soll dabei helfen, coronagebeutelte Krankenhäuser und Notfallambulanzen in der Silvesternacht zu entlasten.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat den Verkauf von Silvesterfeuerwerk deutschlandweit untersagt. Die entsprechende Verordnung sei am Dienstag in Kraft getreten, teilte das In