Gipfel im Kanzleramt Merkel und Ministerpräsidenten beraten über verschärfte Corona-Regeln

Bundeskanzlerin Angela Merkel tagt mit den Länderchefs in Berlin, um ein einheitlicheres Vorgehen angesichts steigender Corona-Infektionszahlen zu beschließen.

Die Corona-Zahlen schnellen in die Höhe, der Druck auf die Politik wächst. Am heutigen Mittwoch ist in Deutschland erstmals wieder seit April die Marke von mehr als 5000 Neuinfektionen pro Tag gerissen worden. Um die Sit