Verschärfte Maskenpflicht Bayern müssen beim Einkaufen FFP2-Masken tragen

In Bayern gilt vom kommenden Montag an eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen.