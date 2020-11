Heute Entscheidung über Corona-Beschränkungen Frequenzregeln im Handel könnten verschärft werden

Heute Nachmittag beraten Bund und Länder über die Verlängerung des Teil-Lockdowns in Deutschland, verschäfte Corona-Maßnahmen und Feiertagsregelungen. In puncto Einzelhandel fordert der Bund strengere Frequenzregeln. Der Onlineverband Bevh plädiert dagegen für eine Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen.

Deutschland stehen in der Corona-Pandemie weitere Woche