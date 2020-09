Wegen Schweinepest Brandenburg baut festen Zaun an Grenze zu Polen

Brandenburg baut festen Zaun an Grenze zu Polen

Brandenburg will die Afrikanische Schweinepest dauerhaft aussperren: Die Landesregierung will nun einen festen Zaun an der Grenze zu Polen errichten. Bisher sind die Verhandlungen mit Polen zum Thema jedoch gescheitert.

Brandenburg hat nach zunehmenden Forderungen den Bau eines festen Zauns gegen die Afrikanische Schweinepest im Südosten an der Grenze zu Polen angekündigt. "Wir werden das