Widerstand gegen Ausweitung Verdi lehnt weitere Sonntagsöffnungen auch in Berlin ab

Nicht nur in NRW, auch in Berlin spricht sich Verdi in der Corona-Krise dafür aus, die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage zu begrenzen. Auch eine Klage ist geplant, sollte der Senat im neuen Jahr Ladenöffnungen genehmigen.

