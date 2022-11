Imago Images/Hanke

Die Beschäftigten von Teigwaren Riesa – hier der Stammsitz – wollen gegen das Lohngefälle zwischen Ost und West demonstrieren.

Tarifstreit bei Teigwaren Riesa "Die Zeit vom Billiglohn Ost ist vorbei"

Am 9. November wird die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit Beschäftigten von Riesa Teigwaren in Berlin für eine Bezahlung deutlich über dem Mindestlohn demonstrieren. Damit will sie ein Zeichen setzen gegen die anhaltende "Lohnmauer" zwischen Ost und West.

Seit vier Wochen schon wird beim ostdeutschen Nudel-Markenführer Riesa Teigwaren gestreikt. Die Beschäftigten und die Gewerkschaft NGG fordern eine Lohnerhöhung von zwei Euro, verteilt auf zwei Jahre. Derzeit verdienten einige Beschäftigte, vor allem die Frauen in der Verpackung, 12,51 Euro in der Stunde und damit nur geringfügig über Mindestlohn. Das ärgert Olaf Klenke, Landesbezirkssekretär bei der NNG Ost. "In welchem Verhältnis steht denn das zur Wertigkeit der Arbeit von Fachkräften, wenn sie kaum mehr als eine Aushilfe verdienen?"



Das Unternehmen bot bereits am 30. August an, die Stundenlöhne in diesem Jahr um 70 Cent zu erhöhen und 50 Cent im nächsten Jahr plus eine Einmalzahlung von 400 Euro. Eine Annäherung der beiden Parteien ist aber auch nach fünf Verhandlungsrunden nicht in Sicht, was Klenke fast schon irrational findet: "Die Lager sind leer, Großaufträge wurden storniert, es drohen Vertragsstrafen."



Geschäftsführer Mike Hennig übt ebenfalls heftige Kriitk am Beharren der Gewerkschaft auf ihren Forderungen: "Leider lässt die NGG völlig außer Acht, dass uns die explodierenden Energie- und Rohstoffkosten vor große Herausforderungen stellt. Im Handel lassen sich höhere Verbraucherpreise kaum durchsetzen. Trotz dieser Rahmenbedingungen haben wir eine deutliche Lohnerhöhung angeboten, die auch erkennbar über den derzeitig üblichen Abschlüssen liegt." Inhaber des Nudelwerks ist die Familie Freidler aus Baden-Württemberg, die in Trochtelfingen das Nudelwerk Alb-Gold betreibt.