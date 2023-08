Kommentar: Bafa schießt über das Ziel hinaus

Seit Monaten arbeiten viele Unternehmen an der Umsetzung des Lieferkettengesetzes. Nun ändert die zuständige Kontrollbehörde mit einer Handreichung die Spielregel. Was als Hilfestellung gedacht war, erweist sich als Danaergeschenk.

"Handreichungen" sorgten bereits für Kritik

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – kurz: LkSG – ist nicht nur ein Wortungetüm. Die seit Jahresanfang zunächst für Großunternehmen geltende gesetzliche Verpflichtung, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in ihren Lieferketten zu gewährleisten, stellt Händler und Hersteller gerade in der Lebensmittelwirtschaft vor große Herausforderungen. Auch wenn das Thema "Lieferkettenverantwortung" für viele Betriebe der Branche schon seit Jahren kein Neuland mehr ist, die behördliche Überwachung der nun erstmals gesetzlichen verankerten Sorgfaltspflichten ist Terra Incognita.Aber nicht nur die Unternehmen, auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), das für die Durchsetzung des Gesetzes zuständig ist, begibt sich auf bislang unbetretene Pfade. Bislang hat sich die Behörde um die Förderung von Energieeffizienz-Maßnahmen für Häuslebauer oder Exportkontrollen und Embargos gekümmert, was bereits ein recht buntes Spektrum war.Um die Unternehmen bei der Umsetzung des LkSG zu unterstützen, hat die Behörde in den vergangenen Monaten eine Reihe von "Handreichungen" veröffentlicht. In den Papieren bringen die Beamten zum Ausdruck, wie sie die Buchstaben des Gesetzes verstehen und welche Erwartungen sie daraus an die verpflichteten Unternehmen ableiten. Der Gang ins Ungewisse sollte damit einige Leitplanken erhalten.Doch schon die erste im Herbst 2022 veröffentlichte "Handreichung zur Risikoanalyse" stieß auf Kritik, nicht nur, weil sie reichlich spät zur Verfügung gestellt wurde. Das Bafa gehe über das Gesetz hinaus und postuliere neue Pflichten, ohne entsprechende Befugnis, lautete die einhellige Kritik der Wirtschaftsverbände.