Grüne Woche

Die Grüne Woche zog nach zwei Jahren Pause etwas weniger Besucher an. Für die nächste Auflage 2024 haben bereits mehr Aussteller als in diesem Jahr zugesagt.

Die Grüne Woche ist am Sonntag in Berlin zu Ende gegangen. Mit rund 300.000 Gästen habe man das Ziel erreicht und "den Geschmack von Fach- und Privatpublikum gleichermaßen getroffen", so die Veranstalter.

