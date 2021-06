IMAGO / Sabine Gudath

Bye-bye Maskenpflicht? Der Handel will die jüngsten Lockerungn nicht aufs Spiel gesetzt sehen.

Nach der Aufhebung der Maskenpflicht in Dänemark hat auch die Diskussion über ein ähnliches Vorgehen in Deutschland an Fahrt gewonnen. Der Handel warnt vor einer zu frühen Abschaffung. Forscher sehen gar die Möglichkeit einer vierten Corona-Welle.

