AnneMS/Shutterstock

Laut der Gesetzesänderung fallen auf ein 10 Milliliter-Liquid für E-Zigaretten im nächsten Jahr 1,60 Euro mehr Steuern an.

Rauchen wird wohl in den kommenden Jahren deutlich teurer. Der Finanzausschuss des Bundestages hat am Mittwoch für eine entsprechende Gesetzesänderung gestimmt. Die E-Zigarettenbranche hält die Tabaksteuerreform für "unverhältnismäßig" und will vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Rauchen wird wohl in den kommenden Jahren deutlich teurer. Der Finanzausschuss des Bundestages hat am Mittwoch für eine entsprechende Gesetzes&a