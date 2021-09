picture alliance/dpa | Arne Immanuel Bänsch

Die EU will für ökologisch erzeugte Lebensmittel trommeln.

Der 23. September soll von nun an europaweit als Bio-Tag begangen werden. Das haben die EU-Gremien beschlossen und knüpfen damit an einen Aktionsplan an, der die Bio-Landwirtschaft bis 2030 ankurbeln soll. Dafür sollen auch Bio-Produkte explizit beworben werden.

