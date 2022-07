IMAGO / CHROMORANGE

In Deutschland, Frankreich und Italien befürwortet eine relative Mehrheit von jeweils etwa 30 Prozent der Befragten Steuersenkungen zum Beispiel auf Lebensmittel.

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland sieht in der Teuerung das derzeit drängendste Problem. In anderen Ländern sieht es nicht viel anders aus. Derweil startet Veganz eine Petition, bei der das Unternehmen fordert, die Mehrwertsteuer bei veganen Produkten auf 0 Prozent herabzusenken.

