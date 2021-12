IMAGO / IPON

Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir soll neuer Agrarminister werden.

Der künftige Bundesagrarminister Cem Özdemir von den Grünen will sich in seinem Amt für mehr Tierwohl starkmachen. Dafür sollen die Landwirte mit mehr Mitteln gestärkt werden. Auch auf die deutsche Rolle in der EU-Agrarpolitik gibt der Politiker einen ersten Ausblick.

