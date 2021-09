IMAGO / ZUMA Wire

In den britischen Lebensmittelregalen herrscht vielerorts gähnende Leere.

In einem Brief an den Premierminister schlagen britische Lebensmittelverbände Alarm: Die Lebensmittelversorgung im Land sei gefährdet. Sie fordern Notfallvisa für Arbeitskräfte, um Regallücken zu vermeiden.

