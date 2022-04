Rewe

Autonomer Supermarkt: Auch für den unbemannten „Walk in Store“ gilt das bayerische Feiertagsgesetz.

Im oberfränkischen Pettstadt testet Rewe einen "Walk in Store" ohne Verkaufspersonal als Nahversorgungskonzept für den ländlichen Raum. Die bayerische Regelung zum Sonntagsschutz verbietet allerdings die Öffnung an sieben Tagen in der Woche. Das könnte sich jedoch bald ändern.

