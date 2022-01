IMAGO / Sven Simon

Während sich Baden-Württemberg und das Saarland von der 2G-Regel verabschiedet haben, gilt sie in Berlin und Hessen weiterhin.

Der Wirrwarr um 2G im Einzelhandel geht weiter. Nun setzt auch Baden-Württemberg die Regel vorerst außer Kraft. In Berlin und Hessen dagegen muss weiter am Einlass kontrolliert werden, was erneut den hessischen Handelsverband auf den Plan ruft. Für Shopper im Saarland ist von Mittwoch an eine FFP2-Maske verpflichtend.

Der Wirrwarr um 2G im Einzelhandel geht weiter. Nun setzt auch Baden-Württemberg die Regel vorerst außer Kraft. In Berlin und Hessen dageg