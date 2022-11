Thorbjorn Fessel/Carlsberg

Verfahren: Carlsberg kämpft weiterhin gegen das Bußgeld im Bierkartell.

Vor dem OLG Düsseldorf startete in dieser Woche zum dritten Mal der Prozess um die Kartellstrafe für Carlsberg. Bemühungen, das Verfahren zu verkürzen, scheiterten am Misstrauen des Kartellamts und an drohenden Schadenersatzforderungen des Handels.

