IMAGO / Karina Hessland

Der HDE fürchtet einen steigenden Leerstand in deutschen Innenstädten.

Im aktuellen Haushaltsstreit der Regierung sind auch Einsparungen beim Städtebau im Gespräch. In einem Brief an Bundesfinanzminister Christian Lindner warnt der Handelsverband Deutschland eindringlich davor.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat vor einer Kürzung der Fördermittel für den Städtebau gewarnt. HDE-Präsident Alexande