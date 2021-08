Foto: Die Hoffotografen GmbH Berlin

HDE-Präsident Josef Sanktjohanser: "Wir unterstützen ausdrücklich die Festlegung eines differenzierten Kriterienkatalogs, in dem weitere Indikatoren wie die Hospitalisierungsrate, die Intensivbettenauslastung und die Impfquote berücksichtigt werden."

Der HDE macht in Sachen Corona erneut mobil: Kurz vor dem Treffen der Ministerpräsidenten fordert der Verband in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel eine Abkehr von der alleinigen Fixierung auf die Inzidenz.

