IMAGO / Christian Ohde

Die bundesweite 2G-Regel für den Einzelhandel kommt.

Die Ministerpräsidentenkonferenz weitet die 2G-Regel auf den Einzelhandel in ganz Deutschland aus. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. Der HDE übt scharfe Kritik am Vorgehen. Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk ist in diesem Jahr ebenfalls verboten. Die Branche sieht darin den "Todesstoß".

