Hans-Rudolf Schulz

Vor der Wahl: Landwirtschaftsvertreter mahnen in Sachen Tierwohl für die konkreten Entscheidungen Planungssicherheit an.

Was es in Sachen Nutztierhaltung zu verbessern gilt, beschäftigt auch die Parteien. In ihren Programmen setzen sie unterschiedliche Schwerpunkte. Doch laut Bundesagrarministerin Julia Klöckner ist der Weg in dieser Frage über die Wahl hinaus bereits geebnet.

