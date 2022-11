IMAGO / Emmanuele Contini

Nach den Plänen der Ampel-Regierung soll der private Anbau von zwei bis drei Pflanzen erlaubt werden.

Bayerns Gesundheitsminister hat sich in Brüssel für einen Einspruch der EU gegen die geplante Cannabis-Legalisierung in Deutschland stark gemacht. Der CSU-Politiker sieht in dem Vorhaben der Bundesregierung einen Verstoß gegen Europarecht.

