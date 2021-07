IMAGO / agefotostock

Den Verhandlern verlangt das Brexit-Abkommen weiterhin taktische Züge ab.

In einem offenen Brief an die Brexit-Verhandlungsführer warnt der britische Einzelhandelsverband nicht nur vor Engpässen im Lebensmittelhandel in Nordirland. Die aktuelle Lage birgt politischen Sprengstoff.

In einem offenen Brief an die Brexit-Verhandlungsführer warnt der britische Einzelhandelsverband nicht nur vor Engpässen im Lebensmittelhan