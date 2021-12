IMAGO / Karina Hessland

Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hält die 2G-Regel für nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar.

In Niedersachsen ist die 2G-Regel im Einzelhandel vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das haben Richter am Oberverwaltungsgericht in Lüneburg entschieden und begründen dies anhand mehrerer Faktoren.

