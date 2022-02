IMAGO / Michael Gstettenbauer

Mehrere Bundesländer wie bspw. Bayern und das Saarland hatten bereits zuvor die 2G-Pflicht im Einzelhandel zurückgenommen.

In immer mehr Bundesländern fällt die 2G-Regel im Einzelhandel. Nun auch im Norden Deutschlands. Vom 9. Februar an können Verbraucher einkaufen, ohne ihren Genesenen- oder Impfstatus vorzuweisen. Auch in der Gastronomie gibt es Lockerungen.

