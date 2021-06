IMAGO / Steinach

Nach dem Willen des HDE soll jeder Bürger mit 200 Euro vom Staat ausgestattet werden, um damit in von Corona-Schließungen betroffenen Geschäften zu shoppen.

Ein 200-Euro-Gutschein soll die Deutschen zurück in die Geschäfte vor Ort bringen. So lautet jedenfalls ein an die Regierung gerichteter Wunsch des HDE. Profitieren sollen besonders von der Corona-Pandemie betroffene Händler. In einem Zehn-Punkte-Plan regt der Verband weitere Maßnahmen an.

Ein 200-Euro-Gutschein soll die Deutschen zurück in die Geschäfte vor Ort bringen. So lautet jedenfalls ein an die Regierung gerichteter Wu