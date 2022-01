IMAGO / Future Image

Demnächst will Österreich auf 2G im Handel verzichten. Der Zutritt zu Geschäften soll dann für alle mit FFP2-Maske erlaubt sein.

Mitten in der Omikron-Welle nimmt die österreichische Regierung einige Corona-Maßnahmen zurück. So soll vom 12. Februar an die 2G-Einlassbeschränkung im Handel fallen. In Deutschland werden Stimmen für eine Exit-Strategie lauter.

