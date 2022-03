IMAGO / Political-Moments

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hätte gerne die Maskenpflicht beibehalten, wenn es rechtlich möglich gewesen wäre.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will den Ländern Vorschläge unterbreiten, wie sie künftig Hotspots selbst bestimmen können. Der Minister fordert den LEH auf, in seinen Filialen bundesweit per Hausrecht die Maskenpflicht durchzusetzen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will den Ländern Vorschläge unterbreiten, wie sie künftig Hotspots selbst bestimmen kön