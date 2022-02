IMAGO / Political-Moments

RLP-Regierungschefin Malu Dreyer: "Klar ist, dass 2G im Handel auf jeden Fall fallen wird."

In vielen Bundesländern ist 2G bereits abgeschafft. Ab dem 16. Februar soll die Corona-Regel im Einzelhandel auch in Nordrhein-Westfalen fallen, zwei Tage später in Rheinland-Pfalz. Der Handelsverband HDE begrüßt das Ende der Regel.

