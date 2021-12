IMAGO / MiS

Der finanzielle Anreiz zur Pfandrückgabe sorgt für hohe Recycling-Bereitschaft.

Ab 2022 wird in Deutschland die Pfandpflicht auf alle Einwegflaschen aus Plastik ausgeweitet. Laut der Deutschen Umwelthilfe knüpft dieser Schritt an ein erfolgreiches Modell an. Fast alle bepfandeten Einweg-Getränkeverpackungen werden dem Handel zurückgegeben oder recycelt.

